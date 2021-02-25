Жителя Саранска осудили за незаконный оборот оружия

В Саранске суд вынес приговор в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте оружия.

В декабре прошлого года 55-летний житель Саранска незаконно изготовил из охолощенного светозвукового пистолета короткоствольное нарезное огнестрельное оружие ТТ, пригодное для стрельбы, которое хранил у себя дома. Кроме того, в ходе обыска полицейские обнаружили у мужчины около 30 патронов.

Решением суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф