Безработный житель Саранска подозревается в мошенничестве

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении безработного местного жителя, который подозревается в мошенничестве в сфере кредитования.
Ранее судимый житель Саранска 1986 года рождения, не имеющий постоянного места работы, путем предоставления заведомо ложных сведений о своем трудоустройстве и размере заработной платы оформил кредит в одном из финансовых учреждений Саранска на сумму 8950 рублей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф