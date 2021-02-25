Безработный житель Саранска подозревается в мошенничестве

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении безработного местного жителя, который подозревается в мошенничестве в сфере кредитования.

Ранее судимый житель Саранска 1986 года рождения, не имеющий постоянного места работы, путем предоставления заведомо ложных сведений о своем трудоустройстве и размере заработной платы оформил кредит в одном из финансовых учреждений Саранска на сумму 8950 рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф