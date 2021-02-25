В Мордовии жителя Пензенской области осудили за незаконный отстрел благородного оленя

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Пензенской области, обвиняемого в незаконном отстреле благородного оленя.

В ночь на 2 ноября прошлого года инспекторы ГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району на патрульной машине несли службу в районе с. Тарханская-Потьма. Около 02:00 внимание полицейских привлек автомобиль марки «Рено». За рулем транспортного средства находился житель Пензенской области, который, проигнорировав законные требования правоохранителей об остановке, продолжил движение. Полицейскими было принято решение о преследовании машины. Во время движения водитель иномарки не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось в кювет. При осмотре машины была обнаружена окровавленная туша марала и две единицы зарегистрированного огнестрельного оружия.

Проведенная экспертиза показала, что противоправными действиями гражданин причинил ущерб государству на сумму более 400 тыс. рублей.

Решением суда жителю Пензенской области было назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

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Источник: 13.мвд.рф