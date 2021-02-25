Двух жителей Краснослободского района осудили за совершение нескольких краж

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении нескольких краж.

В период с марта по июнь прошлого года два жителя указанного района 34- и 36-летнего возраста трижды незаконно проникали на склад сельхозпредприятия, расположенного в селе Селищи, откуда похищали металлические изделия. Кроме того, мужчины несколько раз, пользуясь отсутствием замков, проникали на придомовые территории в указанном селе и из сараев, а также домов похищали чужое имущество, в том числе изделия из цветного и черного металла.

Похищенное имущество преступники перепродавали или сдавали в пункты приема металла, вырученные денежные средства тратили на личные нужды. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

Решением суда в отношении одного из преступников была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Второй злоумышленник был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф