В Рузаевке горела квартира

В Рузаевке произошло возгорание квартиры.

Поздним вечером 24 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Солнечной. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №1А.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя повредило квартиру на площади, составляющей 10 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru