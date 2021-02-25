В Рузаевке горела квартира

В Рузаевке произошло возгорание квартиры.
Поздним вечером 24 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Солнечной. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №1А.
По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.
Пламя повредило квартиру на площади, составляющей 10 квадратных метров.
В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru