В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактические рейды

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского районов проводят профилактические рейды в жилом секторе.

Цель указанных рейдов заключается в предупреждении возникновения пожаров в местах проживания людей, минимизации материальных и социальных потерь, обучении действиям по профилактике и тушению пожаров.

В ходе профилактических мероприятий сотрудниками МЧС совместно с представителями администрации Кочкуровского района и МВД «Лямбирский» были проведены беседы на противопожарную тематику с жителями села Семилей.

Особое внимание уделялось гражданам, находящимся в социально опасном положении, многодетным семьям и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста.

В ходе обхода территорий было проинструктировано 32 человека.

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Источник: 13.mchs.gov.ru