Мэр Саранска посетил приют для животных

Поздним вечером 20 февраля в социальных сетях волонтеры разместили информацию о том, что в приюте для безнадзорных животных, расположенном в Саранске, отсутствует отопление.

На следующий день приют посетил мэр города Пётр Тултаев. На момент его визита в помещениях, где содержатся животные, была нормальная температура. Градоначальник 22 февраля снова посетил приют для безнадзорных животных. Он лично убедился, что жизни животных ничего не угрожает.

В настоящее время в приюте содержатся 137 собак, 20 щенков, 29 кошек. Приют состоит из двух корпусов, есть площадка для выгула. В каждом корпусе есть автономная котельная. В зимнее время температура примерно всегда одинаковая.

Выяснилось, что 20 февраля имело место понижение температуры из-за перекрытия кранов, но кто это сделал, пока что не было установлено.

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Источник: adm-saransk.ru