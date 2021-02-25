В Саранске столкнулись три автомобиля

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал человек.
Указанное происшествие произошло днём 24 февраля на территории Октябрьского района города. На пересечении улиц Гожувской и Сущинского не смогли поделить дорогу три автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств пострадал один человек, информация о состоянии которого отсутствует.
В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.
Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается.
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Источник: 13.mchs.gov.ru