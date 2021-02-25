В Краснослободском районе в результате ДТП пострадал человек

В Краснослободском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек.

Днём 24 февраля на 79-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», столкнулись два транспортных средства, марки которых не сообщаются.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Мордовии, в результате данного происшествия пострадал один человек. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Причина столкновения транспортных средств устанавливается.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге.

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Источник: 13.mchs.gov.ru