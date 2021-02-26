В Саранске в ДТП с участием автобуса и двух автомобилей пострадала 46-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием автобуса и двух автомобилей, в результате которого пострадала 46-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 25 февраля на Александровском шоссе. По предварительной информации, 63-летний гражданин, находившийся за рулем автобуса марки ПАЗ, во время пересечения перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ, в результате чего транспортные средства столкнулись. После этого ВАЗ отбросило на автомобиль марки «Мазда», который двигался во встречном направлении.

Пострадала 46-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф