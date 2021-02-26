В Дубенском районе грузовик сбил женщину

В Дубенском районе женщина попала под колёса грузового автомобиля.

Указанное ДТП произошло вечером 25 февраля на 71-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. Грузовой автомобиль марки «Мерседес», которым управлял 51-летний мужчина, совершил наезд на 33-летнюю женщину, шедшую по краю проезжей части.

Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ».

Известно, что за последний год водитель грузовика несколько раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф