В Дубенском районе грузовик сбил женщину

В Дубенском районе женщина попала под колёса грузового автомобиля.
Указанное ДТП произошло вечером 25 февраля на 71-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. Грузовой автомобиль марки «Мерседес», которым управлял 51-летний мужчина, совершил наезд на 33-летнюю женщину, шедшую по краю проезжей части.
Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ».
Известно, что за последний год водитель грузовика несколько раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.
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Источник: гибдд.рф