В Лямбирском районе в ДТП пострадала 37-летняя женщина

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 37-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 25 февраля на 275-м километре трассы, пролегающей между Нижним Новгородом, Пензой и Саратовом. По предварительной информации, 34-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-2114, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 37-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф