В Саранске в результате ДТП пострадал 25-летний автомобилист

В Саранске произошло ДТП с участием кроссовера и грузового автомобиля.

Поздним вечером 24 февраля 25-летний гражданин, находившийся за рулем кроссовера марки BMW, во время движения по улице Севастопольской, превысив скорость, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на снежный вал, опрокинулось, а затем врезалось в припаркованный грузовой автомобиль марки Volvo.

Водитель кроссовера доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф