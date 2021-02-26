Житель Саранска, ударивший свою мать ножом, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который во время ссоры ударил свою мать ножом.

В первой половине декабря прошлого года 35-летний житель Саранска поссорился со своей 64-летней матерью. Конфликт произошел из-за того, что женщина призывала сына перестать злоупотреблять спиртными напитками. Обвиняемый, будучи пьяным в момент ссоры, попросил мать перестать высказывать нотации в его адрес, а затем ударил её ножом в область грудной клетки. Пострадавшая была госпитализирована, медики спасли женщину.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф