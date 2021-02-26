Несколько жителей Мордовии подозреваются в совершении краж

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении нескольких парней, которые подозреваются в кражах.

В начале сентября прошлого года четыре парня в группе лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств с найденной банковской карты. Используя бесконтактную оплату, они потратили в продуктовых магазинах более 8 тыс. рублей. Кроме того, в феврале текущего года пять подозреваемых, в том числе два из тех, кто совершал хищения с банковской карты, находясь в квартире жителя Саранска, похитили из его сейфа более 1,3 млн рублей. Денежные средства молодые люди потратили на покупку продуктов, развлечения и приобретение гаджетов. После того, как причастность к преступлению была установлена, парни вернули потерпевшему оставшиеся 32 тыс. рублей.

Судом по ходатайству следователя СК в отношении двух подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время всем соучастникам будет предъявлено обвинение.

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Источник: mordovia.sledcom.ru