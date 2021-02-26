В Саранске бывшего сотрудника почты осудили за получение взятки

В Саранске суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника почты, обвиняемого в получении взятки.

Было установлено, что в 2019 году преступник, занимая должность руководителя отдела розничных товаров УФПС РМ – филиала ФГУП «Почта России», сообщил директору коммерческой организации, что для выбора возглавляемой им компании в качестве поставщика продовольственных товаров он должен передать ему так называемый откат в размере 3% от суммы приобретаемой продукции. С августа 2019 года по март минувшего года руководитель отдела путем безналичных банковских переводов получил взятку на общую сумму около 107,5 тыс. рублей.

Суд приговорил злоумышленника к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 537 тыс. рублей.

Также читайте о том, что несколько жителей Мордовии подозреваются в совершении краж.

Источник: mordovia.sledcom.ru