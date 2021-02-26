В Мордовии руководителя муниципального предприятия оштрафовали за сокрытие денег

В Мордовии был оштрафован руководитель муниципального предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств.

Следствием и судом было установлено, что директор МП г. о. Саранск «Горремдорстрой» в период с мая по декабрь 2019 года, достоверно зная о наличии у руководимой им организации налоговой задолженности перед бюджетом, минуя блокированные инкассовыми поручениями расчетные счета, сокрыл денежные средства в размере более 5,8 млн рублей. По распорядительным письмам взаиморасчеты с контрагентами проводились через другую организацию. В октябре прошлого года решением суда муниципальное предприятие было признано банкротом.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал полностью и частично погасил задолженность по налогам и инкассовым поручениям.

Решением суда в отношении руководителя муниципального предприятия была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru