В Старошайговском районе местный житель погиб во время пожара

В Старошайговском районе произошел пожар, во время которого погиб мужчина.

В ночь на 25 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Старая Федоровка. На улице Синявка загорелся частный жилой дом №20. Пожар заметили парни, которые гуляли неподалеку. Они вызвали пожарных и сообщили о возгорании соседу. Последний, выглянув в окно, увидел, что огонь на соседнем доме уже перешел на крышу.

В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили труп владельца жилья 1969 года рождения.

Пламя повредило дом на площади 10 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru