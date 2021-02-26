В Саранске у кошки диагностировали бешенство

В Саранске был выявлен случай бешенства у кошки.

Диагноз был поставлен на прошлой неделе на основе анализа, который был проведен в республиканской ветеринарной лаборатории. В учреждение кошка была доставлена с территории личного подсобного хозяйства, расположенного в посёлке Луховка.

После выявления бешенства в упомянутом посёлке был введен карантин.

Всего с начала нынешнего года в Мордовии было зарегистрировано три случая бешенства животных. Заболевание было выявлено в Саранске, Атяшевском и Темниковском районах.

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Источник: mordovmedia.ru