Жителя Ичалковского района осудили за незаконное хранение конопли

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Ичалковского района, обвиняемого в незаконном хранении конопли.

В октябре прошлого года сотрудники правоохранительных органов обнаружили коноплю массой 1,4 кг в одной из комнат и на чердаке принадлежащего 35-летнему гражданину дома в деревне Атманка, а также в надворной постройке, расположенной на придомовой территории в селе Ичалки, где он проживал.

Было установлено, что мужчина нарвал дикорастущее растение около своего сарая в деревне Атманка, после чего высушил его, часть измельчил и оставил на хранение дома для личного употребления.

Решением суда в отношении 35-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: 13.mchs.gov.ru