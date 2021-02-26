Жительница Зубово-Полянского района фиктивно прописала в своем доме мужчину

В Зубово-Полянском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме гражданина России.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в сентябре прошлого года 44-летняя жительница посёлка Умёт фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме гражданина России 1997 года рождения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту фиктивной регистрации.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф