В Мордовии подвели итоги регионального этапа конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности

В Мордовии были подведены итоги регионального этапа конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности.

На региональный этап конкурса антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» в адрес УНК МВД по Мордовии поступили работы от физических и юридических лиц, а также авторских коллективов.

Работы оценивались по следующим критериям: социальная значимость, информативность, универсальность, глубина проработки темы, оригинальность подачи материала, практическая ценность.

По решению отборочной комиссии на федеральном этапе конкурса Мордовию представят творческие работы Ульяны Беляевой, художника-оформителя ООО «Бюро рекламы» (в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»); Юлии Поруновой, обозревателя «ТелеСеть Мордовии» (в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»); Ольги Куршиной, специалиста по работе с молодежью ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр» (в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»).

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Источник: 13.мвд.рф