В Мордовии сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие для маленьких пешеходов

Сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району совместно с педагогами МБДОУ «Детский сад №9» для воспитанников младшей группы была проведена акция под названием «Маленькие пешеходы».

Инспектор по пропаганде БДД Надежда Юдаева рассказала ребятам о правильном и безопасном поведении на проезжей части, объяснила дошкольникам, почему дети до семи лет должны ездить в автомобиле в детском кресле, зачем нужны светоотражающие элементы на одежде.

С помощью игр «Цветные автомобили», «Собери светофор», «Пешеходы и автомобили» малыши познакомились с ПДД.

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Источник: 13.мвд.рф