В Чамзинском районе загорелся мусор в подвале жилого дома

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание в подвале жилого дома.

Вечером 25 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. На улице Микрорайон-1 вспыхнул мусор в подвале жилого дома №25.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило мусор в подвале на площади, составляющей 6 квадратных метров.

Специалисты в настоящее время устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru