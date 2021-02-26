Житель Ковылкинского района стал жертвой мошенника, представившегося сотрудником банка

В Ковылкинском районе местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 34-летнему жителю указанного района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета мужчины. Затем незнакомец заявил, что для спасения денег их нужно перевести на безопасный счет. Пострадавший перевел на указанный мошенником счет 97 тыс. рублей. Затем незнакомец под предлогом очередных мер безопасности вынудил мужчину оформить через мобильное приложение кредит на сумму 550 тыс. рублей и перевести эти денежные средства ему. После этого мошенник перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф