В Саранске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра

В дежурную часть ОП №3 УМВД России по Саранску недавно поступило сообщение из банка о том, что при проверке ветхой денежной купюры номиналом 1 тыс. рублей кассир финансового учреждения обнаружила подделку.

Выяснилось, что банкноту для проверки подлинности в финансовое учреждение принесла 47-летняя жительница Саранска. Женщина пояснила, что нашла купюру вечером 12 февраля во дворе дома по улице Гожувской.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф