В Мордовии сотрудники МЧС устанавливают пожарные извещатели в жилых домах

В рамках операции «Сохрани жизнь ребенку» сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского района ГУ МЧС РФ по Мордовии была проведена работа по установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых домах.

В ходе данного мероприятия было проинструктировано 40 человек. Населению доводились правила пожарной безопасности в зимний период и при условиях низкой температуры.

В домах, где проживают многодетные семьи, граждане, находящиеся в трудном финансовом положении, а также маломобильные граждане, на безвозмездной основе были установлены автономные пожарные извещатели.

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Источник: 13.mchs.gov.ru