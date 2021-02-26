В Октябрьском районе Саранска продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима

Муниципальные служащие администрации Октябрьского района Саранска совместно с сотрудниками правоохранительных органов и КУ «Транспортное управление» проводят рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Группами мониторинга с начала февраля было проверено 164 единицы общественного транспорта. Во время проверок пассажирами самостоятельно было устранено 70 замечаний.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru