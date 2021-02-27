Артем Здунов отправил в отставку правительство Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 26 февраля сообщил о решении отправить в отставку правительство региона.

Глава республики причиной отставки регионального правительства назвал то, что данный орган власти в текущем своем составе не имеет плана выхода из создавшегося положения.

Также Артем Здунов заявил, что председатель правительства и отдельные представители профильных министерств практически самоустранились от решения накопленных проблем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой регионального правительства.

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Источник: e-mordovia.ru