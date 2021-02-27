Артем Здунов назвал основные проблемы Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов во время выступления на заседании очередной сессии Госсобрания РМ назвал основные проблемы республики.

Ключевой проблемой республики Артем Здунов назвал сложное экономическое положение, созданное для её жителей. Данная проблема, по словам главы региона, характеризуется низким уровнем доходов граждан, нехваткой рабочих мест с достойной оплатой труда, оттоком трудоспособного населения из Мордовии. Последние два-три года миграционная убыль из республики составляет почти две тысячи человек ежегодно.

Ещё одной проблемой, по мнению Артема Здунова, является то, что целый ряд предприятий, основных налогоплательщиков, находятся в тяжелом финансовом положении, некоторые в стадии банкротства. Глава республики подчеркнул, что при этом профильные министерства не выполняют свои прямые функции помощи предприятиям, снижения бремени, координации внутренней взаимосвязи, позволяющей товарам и услугам производителей комфортно чувствовать себя на рынке.

Также Артем Здунов обратил внимание в отставание в реализации национальных проектов.

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Источник: e-mordovia.ru