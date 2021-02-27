Артем Здунов рассказал о мерах по улучшению ситуации в Мордовии

На заседании очередной сессии Госсобрания РМ временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов озвучил меры, которые были приняты для улучшения ситуации в регионе.

Глава республики сообщил, что была достигнута договоренность о снятии обязательства по единовременной выплате республикой 15,8 млрд рублей за нарушение бюджетного законодательства предыдущих периодов, при этом сохранился так называемый комфортный график выплаты по кредитам до 2029 года.

Кроме того, была сокращена просроченная кредиторская задолженность (с 5,3 млрд рублей на 1 ноября 2020 года до 3,7 млрд рублей на 1 января 2021 года). Также была снижена ставка по части коммерческих кредитов с 8,5% до 5,25%.

В республике была принята программа оздоровления государственных финансов.

Было заключено соглашение об участии республики в создании и развитии Дивеевского кластера, что позволит привлечь средства на обустройство туристской и транспортной инфраструктуры в Темниковском районе.

Была достигнута договоренность об открытии Центра компетенций федерального казначейства по ведению бюджетного учета органов власти и государственных учреждений, который позволит создать в регионе 300 рабочих мест.

Была введена практика проведения встреч с предпринимательским сообществом и выстраивания прямого диалога бизнеса с властью.

Имеет место договоренность о передаче части спортивных объектов в федеральную собственность, что позволит привлечь средства на их содержание и эксплуатацию.

Начата разработка социально-экономического развития Мордовии до 2035 года.

Кроме того, в республике подготовлен к запуску масштабный кадровый конкурс на включение в резерв управленческих кадров.

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Источник: e-mordovia.ru