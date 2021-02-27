Артем Здунов обозначил первоначальные задачи депутатов Мордовии на ближайшее время

Во время выступления на заседании очередной сессии Госсобрания РМ временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов обозначил первоочередные задачи, которые стоят перед депутатами.

Артем Здунов заявил о необходимости обновить управленческие кадры республики. Глава региона отметил, что объявленный кадровый конкурс позволит найти лидеров, управленцев, которые возглавят исполнительную власть региона.

Кроме того, руководитель республики поручил устранить дублирующие функции органов власти, провести их реформирование.

Помимо этого, Артем Здунов сообщил, что нужно привести нормативную базу республики в соответствие новым требованиям.

Также читайте о том, что Артем Здунов рассказал о мерах по улучшению ситуации в Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru