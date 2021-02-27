В Мордовии не наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусом

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 26 февраля в режиме видеоконференции провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

Артем Здунов отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продолжает оставаться на особом контроле.

Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения опустилось ниже 60, но пока резкого снижения нет.

Число госпиталей, предназначенных для заболевших коронавирусом, сократилось до 10 при сохранении необходимого резерва свободного коечного фонда, на госпитализации находятся около 800 пациентов.

Число амбулаторных пациентов c ОРВИ и легкими формами пневмонии в регионе сократилось в шесть раз по сравнению с пиком заболеваемости.

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Источник: e-mordovia.ru