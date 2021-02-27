В Мордовии продолжается поэтапный вывод лечебных учреждений на штатный режим работы

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин сообщил, что в регионе продолжается поэтапный вывод лечебных учреждений на режим работы, которые имел место до пандемии коронавирусной инфекции, и восстановление объемов плановой медицинской помощи.

Министр заявил, что с 1 марта к обычному режиму работы возвращается республиканский госпиталь, хирургический корпус больницы №4.

Также руководитель министерства сообщил, что была прекращена госпитализация пациентов с коронавирусом в основной госпиталь Рузаевской больницы и инфекционный корпус Краснослободской больницы.

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Источник: e-mordovia.ru