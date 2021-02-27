В Мордовии ситуация с заболеваемостью коронавирусом по районам остается неравномерной

В Мордовии ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией по районам по-прежнему остается неравномерной.

В числе неблагополучных – Ардатовский район, где показатель заболеваемости на 100 тыс. населения превышает среднереспубликанские значения в три раза.

По поручению временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова на следующей неделе в указанный район отправится комиссия министерства здравоохранения республики и Роспотребнадзора, чтобы разобраться в причинах сложившейся ситуации.

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Источник: e-mordovia.ru