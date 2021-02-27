Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов заявил, что контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований ослаблять нельзя.

Отдельно руководитель республики подчеркнул, что это касается и массовых мероприятий на свежем воздухе, которые сейчас проводятся.

Главный санитарный врач Мордовии Татьяна Харитонова сообщила, что Роспотребнадзор подготовит и направит во все районы республики рекомендации по поводу того, какие меры безопасности должны соблюдаться при проведении мероприятий на грядущей масленичной неделе.

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Источник: e-mordovia.ru