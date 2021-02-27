В Атяшево загорелся жилой дом

В Атяшево пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Утром 26 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице С. Эрьзи. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №5. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 40 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru