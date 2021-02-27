В Саранске горела квартира

В Саранске произошло возгорание квартиры.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 26 февраля. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №3, расположенного по адресу – улица Комарова.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Огонь повредил квартиру на площади, составляющей 3 квадратных метра.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru