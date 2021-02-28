В Саранске 28-летний парень устроил драку в общежитии

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали парня, который устроил драку в общежитии.

На днях в одном из общежитий Саранска 28-летний гражданин принялся слишком активно и беспардонно пытаться заигрывать с девушками. Два мужчины, которые стали свидетелями этого действия с признаками романтических порывов, попытались охладить пыл молодого человека, используя исключительно словесные замечания. В ответ на это 28-летний парень устроил драку. Одному из оппонентов молодой человек нанес телесные повреждения, а затем, замахнувшись на другого, промахнулся и разбил стекло входной двери.

Парень был задержан сотрудниками Росгвардии и передан для дальнейшего разбирательства полицейским.

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Источник: 13.rosgvard.ru