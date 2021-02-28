В Ковылкино загорелся автомобиль

В Ковылкино произошло возгорание автомобиля.

Днём 27 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Желябова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №7 горит автомобиль марки «Шевроле-Нива». Огонь вспыхнул в салоне транспортного средства.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил салон транспортного средства на площади, составляющей 3 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru