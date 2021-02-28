В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире

В Саранске произошло возгорание квартиры.

Указанное происшествие произошло днём 26 февраля в посёлке Луховка. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №20, расположенного по адресу – улица Октябрьская.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Пламя повредило квартиру на площади 10 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru