В Кочкуровском районе пожар едва не уничтожил баню

В Кочкуровском районе произошел пожар, который едва не уничтожил баню.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 27 февраля. Пожар произошел на территории населенного пункта Старые Турдаки. На улице Молодежной огонь охватил баню, расположенную возле дома №21. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 1 квадратный метр.

Во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Сейчас специалисты проводят работу, направленную на установление причины возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru