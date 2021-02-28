В Лямбире горел автомобиль

В Лямбире пожар серьезно повредил автомобиль.

Днём 27 февраля на улицу Большевистскую прибыли пожарные. Причиной их визита стало возгорание автомобиля марки ВАЗ-2110. В момент происшествия транспортное средство было припарковано возле дома №60. Для владельца машины пожар обернулся серьезным ущербом. В результате возгорания салон транспортного средства был поврежден на площади 4 кв. м.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Мордовии, обошлось без пострадавших.

Теперь специалистами предстоит выяснить, что спровоцировало возгорание. Не исключено, что имела место неисправность транспортного средства.

Стоит отметить, что в тот же день в Мордовии загорелся ещё один автомобиль. Происшествие произошло в Ковылкино.

Источник: 13.mchs.gov.ru