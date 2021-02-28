В Атяшево загорелся сарай

В Атяшево пожарные спасли сарай от исчезновения в жерле пламени.

Днём 26 февраля на улице Горюнова раздался звук пожарной сирены. Пожарные спешили к дому №15, возле которого полыхала баня. Спасти постройку от окончательного уничтожения удалось, но не обошлось и без ущерба. Огонь повредил сарай. Площадь повреждения постройки составила 20 квадратных метров.

Во время пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося, а также устанавливают причину возгорания сарая.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru