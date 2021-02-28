В Инсаре произошел пожар в многоквартирном жилом доме

В Инсаре вспыхнул огонь в многоквартирном жилом доме.
Ранним утром 26 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Коммунистической. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №52, расположенного по адресу – улица Коммунистическая.
Жильцы дома, по предварительной информации, вследствие данного инцидента не пострадали.
Пламя повредило квартиру на площади, составляющей 17 квадратных метров.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине в жилом помещении произошло возгорание. Иногда в подобных случаях имеет место неосторожное обращение с огнем.
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Источник: 13.mchs.gov.ru