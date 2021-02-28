В Торбеево горела баня

В Торбеево пожарные ликвидировали возгорание бани.

Днём 27 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Рабочей. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что имеет место возгорание бани. Удалось предотвратить распространение пламени на расположенный поблизости жилой дом.

В результате пожара баня была повреждена на площади 1 кв. м.

В настоящее время специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru