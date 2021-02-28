Неизвестный мошенник прислал жительнице Саранска бумагу вместо штор

В Саранске местная жительница, которая решила приобрести шторы, стала жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад 41-летняя жительница Саранска в одной из социальных сетей обнаружила объявление о продаже штор. Женщина связалась с продавцом, договорилась с ним о приобретении товара и перечислила на его счет в качестве оплаты денежные средства в сумме 4 тыс. рублей. Через два дня горожанка получила посылку от мошенника, в которой вместо штор обнаружила бумагу.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф