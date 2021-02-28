В Лямбирском районе горел сарай

В Лямбирском районе едва не сгорел сарай.

Утром 27 февраля звук пожарной сирены раздался в селе Первомайск. В небе над улицей Солнечной сельчане увидели дым. Причиной тому стало возгорание сарая, расположенного возле дома №2. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Повреждение оказалось не слишком значительным. Вследствие возгорания сарай был поврежден на площади 1 кв. м.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Мордовии, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты выясняют, что спровоцировало возгорание сарая.

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Источник: 13.mchs.gov.ru