В Саранске обсудили уборку города

На оперативном совещании в администрации Саранска руководители профильных структурных подразделений доложили о ходе уборки на городских территориях.

Муниципальные предприятия и вчера, и сегодня с раннего утра вели посыпку тротуаров противогололедными реагентами. По отдельным участкам во всех районах города есть замечания по расчистке пешеходных тротуаров от наледи. Сегодня они будут дорабатываться. Кроме того, устраняется зауженность проезжих частей. Муниципальное предприятие «ЖРСУ Октябрьского района» работает на улице Севастопольской, ведется вывоз снежных масс с улицы Коваленко. На ночное время запланирован вывоз снега с улицы Павлика Морозова.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев в субботу проверил, как убраны городские территории. Мэр напомнил руководителям муниципальных предприятий, что сейчас не время сидеть в кабинетах.

По расчистке и обработке противогололедными материалами пешеходных зон на придомовых территориях есть нарекания. За последние несколько дней за ненадлежащую уборку придомовых территорий по отдельным адресам были выданы предписания ООО «Домоуправление №33», ООО «Домоуправление №32», ООО «ЖСК», ООО «Саранскжилсервис», ООО «Домоуправление №9», ООО «Управление», ООО «Домоуправление №2», ООО «Домоуправление №5», ООО «ЖЭК №8», ООО «Домкомсервис-1», ООО «Домкомсервис», ООО «ЖЭК №3».

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Источник: adm-saransk.ru