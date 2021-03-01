Мэр Саранска поручил начать подготовку паводку

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил начать готовиться к паводку на территории города.
Уже сейчас муниципальные предприятия в постоянном режиме расчищают ливневые канализации.
Мэр поручил расчистить водоотводные трубы в сёлах, в том числе и в посёлке Озёрном около детского сада. Кроме того, муниципальным предприятиям нужно проверить и запланировать работы по расчистке обводного канала в районе больницы №5 и инфекционной больницы.
До начала паводка предстоит также проверить работоспособность шандор на реке Инсар.
Кроме того, мэр поручил подготовить места для эвакуации населения из зон возможного подтопления.
Жителям, дома которых подпадают в потенциальную зону подтопления, заблаговременно нужно позаботиться о страховании имущества.
Также читайте о том, что в Саранске обсудили уборку города.
Источник: adm-saransk.ru